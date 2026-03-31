Türk-İş Konfederasyonu’nun Mart 2026 araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sadece sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı 32.792 TL’ye yükseldi.

Gıda harcamasına ek olarak kira, faturalar, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların da dahil edilmesiyle hesaplanan yoksulluk sınırı ise 106.816 TL’ye ulaştı. Böylece bir hanenin insana yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli gelir 100 bin TL’yi aşmış oldu.

Öte yandan, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 42.585 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, tek başına çalışan bir bireyin dahi geçim yükünün giderek ağırlaştığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre “mutfak enflasyonu” Mart ayında aylık bazda yüzde 1,32 artarken, son 12 aylık artış yüzde 38,86 olarak kaydedildi. Yıllık ortalama artış ise yüzde 39,30 seviyesinde gerçekleşti.

Veriler, özellikle gıda fiyatlarındaki yükselişin hane bütçesi üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ve dar gelirli vatandaşların geçim şartlarının her geçen ay daha da zorlaştığını gözler önüne serdi.