ABD’nin, İran ile yürütülen temaslarda masaya sert şartlar koyduğu öne sürüldü. Uluslararası kaynaklı paylaşımlara göre Washington yönetimi, nükleer faaliyetlerden ekonomik yaptırımlara kadar birçok başlıkta Tahran’a kapsamlı talepler iletti.

İddialara göre ABD, İran’dan yaklaşık 400 kilo uranyumun teslim edilmesini isterken, ülkedeki yalnızca bir nükleer tesisin faaliyetlerini sürdürmesine izin verilmesini şart koştu. Ayrıca İran’ın dondurulan mal varlıklarının iade edilmeyeceği ve savaş nedeniyle oluşan zararlar için herhangi bir tazminat ödenmeyeceği belirtildi.

Gündeme gelen şartlar arasında ateşkes kararının da görüşmelerin seyrine göre şekilleneceği maddesi yer aldı. Söz konusu iddialar, sosyal medya ve uluslararası haber kaynaklarında geniş yankı uyandırdı.