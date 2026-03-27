Uluslararası barış çalışmalarıyla tanınan yazar ve aktivist Akif Manaf, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği tarafından “Barış ve İnsan Hakları Ödülü”ne layık görüldü. Ödül, dernek başkanı Savaş Avcı tarafından takdim edildi.

Manaf, daha önce Fransa merkezli Uluslararası Barış Asosiasyonu’nun “International Peace Prize” ödülünün yanı sıra İsveç kaynaklı “Global Peace Prize” dahil birçok ulusal ve uluslararası ödüle değer görülmüştü.

“Dünya Nükleer Savaş Riskiyle Karşı Karşıya”

Ödül töreninde konuşan Manaf, küresel barışa yönelik tehditlere dikkat çekerek, “Üçüncü Dünya Savaşı’nın eşiğindeyiz. Böyle bir savaşın nükleer olma ihtimali yüksek ve bu durum uygarlığın sonu anlamına gelebilir” dedi. Barış çalışmalarının bu nedenle hayati önem taşıdığını vurguladı.

Barış Çalışmaları Somut Projelere Dayanıyor

Manaf’ın çalışmaları, yalnızca teorik söylemlerle sınırlı kalmayıp somut projelerle desteklenmesiyle öne çıkıyor. Bu kapsamda geliştirilen projeler arasında sürdürülebilir yaşam modelleri ve bireysel farkındalık programları yer alıyor.

“Barış Psikolojisi” 20’ye Yakın Dilde

Manaf’ın barış çalışmalarının merkezinde yer alan Barış Psikolojisi adlı kitabı, İngilizce başta olmak üzere yaklaşık 20 farklı dilde yayımlandı. Kitap, içsel barıştan küresel barışa uzanan süreci ele alıyor.

Ekolojik Yaşam Projesi Dikkat Çekiyor

Manaf’ın öncülük ettiği “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projesi, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir yaşam modeli sunmayı hedefliyor. Projede yenilenebilir enerji kullanımı, ekolojik tarım ve çevre dostu üretim gibi unsurlar yer alıyor.

Küresel Barış İçin Uluslararası Girişim

Manaf ayrıca, her yıl 7 Temmuz’da kutlanan “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü” girişiminin öncüsü olarak da biliniyor. Bu etkinlik, farklı ülkelerden bireyleri ortak bir barış vizyonu etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Dünya Genelinde Etkinlikler Sürüyor

Farklı ülkelerde söyleşi, seminer ve kitap buluşmalarına katılan Manaf, barış temalı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre yazarın yeni dönemde de uluslararası ziyaretlerine devam etmesi bekleniyor.