Tescil süreci kapsamında Polatlı Ticaret Odası ev sahipliğinde bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Programa katılan davetlilere, ilçeye özgü lezzet olan işkembe çorbası ikram edilirken, sürece katkı sunan esnaf ve paydaşlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Ankara’nın Tescilli Ürün Sayısı 43’e Yükseldi

Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, yaptığı açıklamada önemli bilgiler paylaştı. Sakarya, yürütülen çalışmalar sonucunda Polatlı’nın ikinci, Ankara’nın ise 43’üncü coğrafi işaretli ürününe kavuştuğunu belirtti.

Yaklaşık bir yıl süren titiz çalışmaların ardından tescilin tamamlandığını ifade eden Sakarya, şu vurguyu yaptı:

“Polatlı’nın değerlerini kayıt altına alma çalışmalarını sürdüreceğiz. Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aslına uygun şekilde aktarmak için çalışmalarımıza hız vereceğiz.”

Markalaşma Süreci Güçleniyor

Polatlı’nın gastronomi alanındaki markalaşma süreci, daha önce tescillenen Polatlı soğanı ile başlamıştı. Yeni tescille birlikte ilçenin yerel değerleri daha güçlü bir şekilde tanıtılacak.

Yetkililer, bu tür girişimlerin hem bölge ekonomisine katkı sağladığını hem de gastronomi turizmini canlandırdığını belirtiyor.

Gastronomi Turizmine Katkı Sağlayacak

Coğrafi işaret tescili sayesinde Polatlı’nın kendine özgü lezzetleri daha geniş kitlelere ulaşacak. Aynı zamanda yerel üreticilerin korunması ve ürün kalitesinin standart altına alınması da hedefleniyor.

Polatlı işkembe çorbasının tescillenmesi, Ankara’nın mutfak kültürünü zenginleştiren önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.