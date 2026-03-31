TBMM resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ve Özbekistan arasındaki güncel küresel ve bölgesel konular da değerlendirildi. Türk dünyasında istikrarın sağlanması ve güçlü iş birliklerinin önemi vurgulandı.

Ayrıca, TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'na Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva’nın katılacağını belirtti. Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

— TBMM (@TBMMresmi) March 31, 2026