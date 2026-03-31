Ankara’da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 bin 382 parça ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, yurt genelinde sit alanlarında yapılan kaçak kazı ve sondaj faaliyetleriyle elde edilen eserlerin yurt dışına kaçırılacağı ihbarı üzerine yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip başlattı.

Takip sonucu şüphelinin eserleri Sincan’daki bir hobi bahçesine gömdüğü belirlendi. Evin ve bahçenin aramasında ele geçirilen eserler arasında 6 bin 24 bronz ve gümüş sikke, 358 gümüş ve bronz obje ile define arama dedektörü yer aldı.

Eserlerin detayları şöyle:

550 Selçuklu ve Osmanlı dönemi gümüş sikke

1.230 Roma dönemi gümüş sikke

980 Arkaik (Antik Yunan) dönemi sikke

3.150 Roma dönemi sikke

114 Lidya ve Milas dönemi sikke

241 Bizans ve Roma dönemi obje

117 Osmanlı dönemi obje

Eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu tahmin edilen eserler nedeniyle şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.