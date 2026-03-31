Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı öncülüğünde yürütülen çalışmalarla adeta bir “diplomatik merkez” gibi faaliyet gösteriyor. Kardeş kent ilişkilerinden uluslararası projelere kadar geniş bir yelpazede adımlar atan belediye, yerel yönetim anlayışına farklı bir boyut kazandırıyor.

Kardeş Kentlerle Güçlü Bağlar

Çaycuma Belediyesi; Almanya’dan Lennestadt, Tataristan’dan Agryz, Moldova’ya bağlı Gagavuzya’dan Tülüköy ve Bosna Hersek’ten Konjic ile aktif kardeş şehir ilişkileri yürütüyor. Bu kapsamda eğitim kurumları, spor kulüpleri ve iş dünyası arasında karşılıklı etkileşim sağlanıyor.

İlkokuldan üniversiteye kadar birçok okul kardeş olurken, spor kulüpleri ortak kamplar ve dostluk maçları düzenliyor. İş insanları ise karşılıklı yatırım fırsatlarını değerlendiriyor.

Japonya’dan Hibe Destek

Başkan Kantarcı, Japonya Büyükelçiliği ile imzalanan hibe sözleşmesi kapsamında Çaycuma’ya tam donanımlı bir arama kurtarma aracı kazandırdı. Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami ile yapılan anlaşma, belediyenin uluslararası proje üretme kapasitesini de ortaya koydu.

Diplomasi Trafiği Yoğun

Kantarcı, aynı süreçte Türkiye Moldova Dostluk Derneği Başkanı Rafet Köksal ile görüşerek Gagavuzya’daki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı. Ayrıca Moldova Büyükelçiliği ve Romanya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Marteniçka” resepsiyonuna katılarak uluslararası temaslarını sürdürdü.

Gagavuzya’ya Yardım Eli

Çaycuma Belediyesi, Gagavuzya’daki Tülüköy Belediyesi’ne çocuk oyun parklarından okul sıralarına kadar birçok malzemenin yer aldığı bir yardım tırı gönderdi. Gönderilen ürünlerin büyük kısmının belediye iştiraki ÇAYBEL tarafından üretilmesi dikkat çekti.

Bölgesel Tanıtım Atağı

Tataristan’ın Agryz kentinden gelen heyeti ağırlayan Kantarcı, konuklara Zonguldak, Bartın, Amasra ve Safranbolu’yu gezdirerek yalnızca Çaycuma’yı değil bölgeyi de tanıttı. Heyet, iş insanlarıyla da bir araya getirilerek yatırım imkanları masaya yatırıldı.

Üniversiteler Arasında İş Birliği

Almanya’daki Siegen Üniversitesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasında kardeş okul ilişkisi kurulması için ilk adımlar atıldı. Bu girişim, akademik alanda da uluslararası iş birliklerinin önünü açmayı hedefliyor.

“Barış ve Kardeşliğe İnanıyorum”

Başkan Kantarcı, yürütülen çalışmaların yalnızca yerel hizmetlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Dünyada savaşlar sürerken biz Çaycuma’da dostluğu ve kardeşliği büyütüyoruz. Ülkeler arasında köprüler kuruyoruz. Barışa ve kardeşliğe çok inanıyorum” dedi.

Kantarcı, Çaycuma Belediyesinin uluslararası alanda artan saygınlığına dikkat çekerek, “Böyle bir belediyenin başkanı olmaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.