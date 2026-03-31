Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın bulunduğu araç, Chobani Stadyumu’na giderken Ataşehir’de başka bir araçla çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık Durumu İyi

Kazanın etkisiyle Sadettin Saran’ın vücudunda hafif morluklar oluştuğu öğrenildi. Araç şoförünün ise kazayı hafif yaralı olarak atlattığı belirtildi. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre Saran’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın nasıl meydana geldiğine dair detayların yapılacak araştırma sonrası netlik kazanacağı bildirildi.