Ankara’da Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “2 yılın hesabını birlikte veriyoruz” buluşması bugün saat 16.00 itibarıyla başladı. Belediye yönetimi, gerçekleştirdiği hizmetleri ve projeleri vatandaşlarla yüz yüze paylaşmak üzere belediye binası önünde bir araya geliyor.

“Şeffaf, dürüst ve açık belediyecilik” vurgusuyla yapılan etkinlikte, yetkililerin çalışmalarını kamuoyuna anlatması ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurması bekleniyor.

Çankaya Belediyesi'nin bu etkinliğine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ta katıldı.

Hayvan Hakları Savunucuları Tepkili!

Öte yandan, etkinlik sırasında bazı hayvan hakları savunucularının da alanda bulunarak kısa süreli tepki göstermesi bekleniyor. Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Buluşma sürerken, alandaki gelişmeler yakından takip ediliyor.