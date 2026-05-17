UIPM tarafından organize edilen turnuvada gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakan İlke Özyüksel Mihrioğlu, kariyerinin en önemli başarılarından birine ulaştı. Bu zafer aynı zamanda Türk modern pentatlonu adına Dünya Kupası düzeyindeki ilk altın madalya olarak kayıtlara geçti.

Bakan Osman Aşkın Bak’tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, elde edilen tarihi başarı sonrası bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında, Türk sporunun önemli bir gün yaşadığını belirterek İlke Özyüksel Mihrioğlu’nun kazandığı altın madalyanın gurur verici olduğunu ifade etti. Açıklamasında, emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek milli sporcuya başarılarının devamını diledi.

Federasyondan gurur mesajı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın da milli sporcunun başarısını kutladı. Aydın, yaptığı açıklamada İlke Özyüksel Mihrioğlu’nun şanlı bayrağı göndere çektirdiğini vurgulayarak, “Seninle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk sporunda tarihi başarı

İlke Özyüksel Mihrioğlu’nun elde ettiği bu altın madalya, sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin modern pentatlon branşındaki yükselişinin de önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.