Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak, Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dağıtılmak üzere hazırlandığı öne sürülen valizler üzerinden sendikalara sert eleştiriler yöneltti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Çakmak, çalışanların tercihlerini maddi unsurlarla etkilemeye çalışmanın sendikal iradeyi zedelediğini belirterek, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin iddialar için yetkililere soruşturma çağrısında bulundu.

“SENDİKAL İRADE MADDİ MENFAATLERLE ZEDELENİYOR”

Sendikal örgütlenmenin temelinin özgür irade olduğunu belirten Çakmak, “Sendikal örgütlenme; özgür iradeye, inanca ve güvene dayanır. Çalışanların tercihini maddi menfaatlerle yönlendirmeye çalışmak ise bu iradeyi zedeler, sendikal rekabeti adil olmaktan çıkarır ve sendikacılığı asli amacından uzaklaştırır.” ifadelerini kullandı.

HASTANEDE VALİZ İDDİASI: “SOMUT BİR GÖSTERGEDİR”

Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde paketlenmiş valizlerin bulunduğu iddialarına dikkat çeken Çakmak, “Nitekim Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dağıtılmak üzere paketlenmiş şekilde bekletilen valizler, sendikal mücadelenin hangi noktaya çekilmek istendiğinin somut bir göstergesidir.” dedi. Sendikaların asli görevine işaret eden Çakmak, “Oysa sendikaların yeri promosyon dağıtım alanları değil, hak arama mücadelesinin merkezidir.” diye konuştu.

“KAMU ZARARI VAR MI?” SORUSU

Çakmak, yetkililere bir dizi soru yönelterek iddiaların aydınlatılmasını istedi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Buradan yetkililere soruyoruz; acil durumlarda kullanılması gereken hastane sığınağında mevcut valizlerin muhafazası için izin alınmış mıdır? Hastane idaresi olarak işgaliye ücreti belirlenmiş midir? Açık şekilde kamu zararına yol açan sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır? Ayrıca söz konusu valizlerin resmi araçlarla dağıtıldığı iddiaları doğru mudur? Bu kapsamda kamu imkanlarının (resmi kamu aracı) kullanılmasıyla ilgili idari işlem başlatılmış mıdır?”

“GERÇEK SENDİKACILIK HAK MÜCADELESİDİR”

Sendikacılığın promosyonlarla değil emek mücadelesiyle yapılması gerektiğini vurgulayan Çakmak, “Sendikacılık; çanta dağıtarak değil, çalışanların emeğini koruyarak yapılır. Masalarda güçlü durarak, toplu sözleşmelerde çalışan lehine kazanımlar elde ederek yapılır.” dedi. Hediyelerin emeğin değerini gölgelediğini belirten Çakmak, “Alın terinin karşılığını büyütmek yerine dikkatleri hediyelere yönlendirmek, emeğin değerini gölgelemektir.” ifadelerini kullandı.

SENDİKALARA ÇAĞRI

Hürriyet Sağlık-Sen olarak duruşlarının net olduğunu belirten Çakmak, “Biz, çalışanların iradesini hiçbir maddi unsurla gölgelemeyiz. Mücadelemizi promosyonlarla değil, hukukla, emekle ve kararlılıkla veririz.” dedi. Tüm sendikalara çağrıda bulunan Çakmak, “Enerjinizi ve imkanlarınızı promosyon dağıtımına değil, çalışanların özlük haklarını geliştirmeye, çalışma şartlarını iyileştirmeye ve toplu sözleşme masasında gerçek kazanımlar elde etmeye yöneltin.” ifadelerini kullandı.

