

Türkiye kahve sektöründe son yıllarda hızlı bir yükseliş yakalayan Coffy, 200’üncü şubesini Ankara YHT Garı’nda hizmete açtı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; DP Eurasia Group çatısı altında faaliyet gösteren marka, hem dijital odaklı yapısı hem de erişilebilir fiyat politikasıyla genişlemeye devam ederken, Ankara’nın büyüme stratejisindeki kritik rolüne dikkat çekildi. Açılışta konuşan CEO Aslan Saranga, hem franchise yatırımcılarına teşekkür etti hem de markanın kısa sürede Türkiye’nin önde gelen kahve zincirlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

“FRANCHİSELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Açılışta konuşan DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, markanın büyüme sürecine ve Ankara’nın önemine dikkat çekti. Saranga, “Franchiselerimize teşekkür ediyoruz bu kadar güzel bir dükkan açtıkları için. Ben kısa keseceğim, müşterilerimiz var rahatsız etmeyeyim.” dedi.

“ANKARA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR LOKASYON”

Coffy’nin kuruluş sürecine değinen Saranga, “Bu kafenin altıncı senesi. Birinci dükkanımızı Kadıköy’de açmıştık. Korona girmişti. Ondan sonra esasında Ankara Coffy için çok önemli bir lokasyon. İkinci veya üçüncü dükkanımızı Ankara’da açtık” ifadelerini kullandı.

“EN HIZLI BÜYÜDÜĞÜMÜZ ŞEHİRLERDEN BİRİ”

Ankara’nın marka için en hızlı büyüyen bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Saranga, “Ankara bizim en hızlı büyüdüğümüz bölgelerden biri oldu. Şu anda 15-24 tane dükkanımız var. Ankara Coffy’yi sevdi. İnşallah Ankara’da daha çok dükkan açacağız.” diye konuştu.

“UCUZ DEĞİLİZ, ONLAR PAHALI”

Sektördeki rekabete de değinen Saranga, Coffy’nin konumlandırmasını şu sözlerle anlattı: “Çok rekabet var ama Coffy hem ‘digitally first’ olması nedeniyle hem de biz ‘ucuz değiliz, onlar pahalı’ diyoruz. Uygun fiyatlı kaliteli kahveyi bütün Türkiye’ye yayma hedefiyle büyüyoruz.”

