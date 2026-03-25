Ala: Türkiye küresel krizlerden etkilenmeden ilerliyor
Ala: Türkiye küresel krizlerden etkilenmeden ilerliyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi” kapsamında bulunduğu Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de temaslarını sürdürüyor.

Kurtulmuş, programı çerçevesinde Bosnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı ve Hırvatistan–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Armin Hodzic ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki parlamenter ilişkiler, dostluk gruplarının çalışmaları ve Bosnak toplumunun durumu ele alındı. İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve parlamentolar arası diyaloğun güçlendirilmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurtulmuş’un Zagreb temaslarının zirve kapsamında farklı görüşmelerle devam etmesi bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi