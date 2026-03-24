Son dönemde benzine ve motorine yapılan zamlar, tüm Türkiye’de tepkilere yol açarken, ulaşımda da zam beklentilerini gündeme getirdi. Ankara’da ise taksi kullanıcıları bu konuda rahat bir nefes alabilir. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavalak, Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a yaptığı açıklamada, şu anda taksi ücretlerine zam yapılmayacağını söyledi. Kavalak, ilerleyen dönemde akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı olarak durumun değişip değişmeyeceğinin ise bilinmediğini ifade etti.

Kavalak’ın açıklamasına göre, mevcut şartlarda taksi tarifelerinde herhangi bir değişiklik planlanmıyor. Ancak akaryakıt maliyetlerindeki yükseliş devam ederse, zam konusu yeniden gündeme gelebilir.

Vatandaşlar ve esnaf, Ankara’daki taksi ücretlerinin takipçisi olurken, yetkililer de olası artışları ekonomik koşullara göre değerlendirecek.