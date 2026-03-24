Ekranların dikkat çeken yapımlarından Kıskanmak, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken sürpriz gelişmeler gündeme geldi. Dizinin yarın yayınlanacak bölümünde müzik ve oyuncu kadrosu açısından önemli yenilikler yer alacak.

Ufuk Beydemir’den “Kıskanmak”a Özel Beste

“Ay Tenli Kadın” şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir, dizi için özel bir şarkı hazırladı. İlk bilgilere göre “Çukur” adlı şarkı, karakterlerden Nüzhet’in iyileşme sahneleri için bestelendi. Nüzhet karakterine ise başarılı oyuncu Selahattin Paşalı hayat veriyor.

Kapadokya Çekimleri ve Sürpriz İsim

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi ekibi, Kapadokya çekimlerini tamamladı. Sahnelerin, bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinin konağında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan, efsane projede “Dicle” karakteriyle hafızalara kazınan İpek Tuzcuoğlu’nun da son anda kadroya dahil olduğu ve Kapadokya sahnelerinde yer aldığı belirtildi.

Yeni bölümüyle merak uyandıran “Kıskanmak”, sürprizleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.