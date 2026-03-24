Antalya, mart ayıyla birlikte Afrika’dan kuzeye göç eden kuşlar için Türkiye’nin en önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, “Doğaya Kanat Açtık” projesi kapsamında kentte gerçekleştirdiği gözlemlerde 3 gün içinde 103 farklı kuş türünü fotoğrafladı.

Göçmen Kuşlar Antalya Kıyısında Molada

Tüydeş, göç yolunda Antalya’yı durak olarak kullanan kuş türlerini şöyle aktardı: “Cılıbıtlar, büyük cılıbıtlar ve son 2 yıldır kenti mesken edinen Tibet cılıbıtını fotoğrafladım. Tibet cılıbıtı artık yerli gibi oldu. Ayrıca ‘Ada martısı’ nadir türlerden biri.”

Büyük örümcekkuşu, kır baykuşu ve sürmeli kervan çulluğu gibi nadir türler de Antalya sahilinde göç sırasında gözlemlendi. Tüydeş, “Büyük örümcekkuşu ülkemizin kış misafiri. Baharla birlikte kuzeydeki üreme alanlarına yola çıkıyor. Kır baykuşu da göç sırasında Antalya sahilinde mola verdi. Sürmeli kervan çulluğu, sahilde bekleyen cılıbıtların yanına iniş yaptı.” dedi.

Antalya’da Görülen Diğer Kuş Türleri

Fotoğraflanan kuş türleri arasında kara karınlı kum kuşu, akça cılıbıt sürüsü, gümüş yağmurcun, döğüşken kuşlar, bataklık düdükçünü, gri balıkçıl, çamur çulluklar, kara kızılbacak, küçük akbalıkçıl, çeltikçi, gülen sumrular, küçük batağan, çıkrıkçınlar, tepeli toygar, karatavuk, çayır incir kuşu, kızılgerdan, Arap bülbülü, florya, küçük iskete, ibibik, kır kırlangıcı, ak karınlı ebabil, kızılkuyruk, kara kızılkuyruk ve çıvgınlar bulunuyor.

Antalya, göçmen kuşlar ve nadir türleri fotoğraflamak isteyen kuş gözlemcileri için yılın bu döneminde adeta bir cennet niteliği taşıyor.