Kentte arife günü hava sıcaklığı 23 dereceye kadar yükselirken, zaman zaman güneşin de yüzünü göstermesiyle birlikte sahiller hareketlendi. Hem kent sakinleri hem de bayram tatili için gelen ziyaretçiler, Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluşturdu.

KİMİ DENİZE GİRDİ, KİMİ YÜRÜYÜŞ YAPTI

Sahile gelenlerin bir kısmı kumsalda oturarak güzel havanın tadını çıkarırken, bazıları sıcaklığı yaklaşık 18 dereceye ulaşan denize girerek serinledi. Bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüş yapmayı tercih etti.

BAYRAMDA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bayram süresince kentte yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle yetkililer, plan yapan vatandaşların hava durumunu dikkate alması gerektiğini belirtiyor.