Tarihin izini süren hikâyeler, sinemanın anlatım gücüyle yeniden hayat buluyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali, sinemacıları, araştırmacıları ve genç yetenekleri aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor.

Arkeoloji, kültürel miras ve kent hafızasını odağına alan festival, hem uluslararası yapımları desteklemeyi hem de özellikle Ankara temalı yaratıcı projelere alan açmayı hedefliyor.

Festival kapsamında katılımcılar dört ayrı kategoride yarışma fırsatı yakalayacak:

Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Filmleri

Ulusal Arkeoloji ve Kültürel Miras Öğrenci Filmleri

Ankara’da Zaman – Genç Sinemacılar Kısa Film Yarışması

Ankara’da Zaman – Haber Kameramanları Kısa Film Yarışması

Yerli ve yabancı tüm sinemacılara açık olan festival, güçlü hikâyelerin görünür olmasını sağlarken geçmiş ile bugünü sinema diliyle buluşturmayı amaçlıyor.

Başvuruların başladığı festival, hikâyesini anlatmak isteyen herkesi tarihe iz bırakmaya davet ediyor.