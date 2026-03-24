Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, bayram süresine ilişkin açıkladığı verilerle kadın cinayetlerinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Platformun paylaştığı bilgilere göre, bayram boyunca Türkiye genelinde en az 8 kadın hayatını kaybetti.

Fatih'te bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü!

İstanbul’un Fatih ilçesinde Semanur Algül, daha önce şiddet gördüğü ve boşanma aşamasında olduğu H.A. tarafından öldürüldü. Bayram izniyle cezaevinden çıkan failin, cinayeti gizlemek amacıyla kadının bulunduğu evi ateşe verdiği belirtildi.

Mersin'de ve Nevşehir'de kadınlar kocası tarafından öldürüldü!

Mersin’de 27 yaşındaki Shaimas Abdi, evli olduğu erkek Abdulmuti Abdi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Nevşehir’de ise bayramın ikinci gününde 36 yaşındaki Kısmet Erdoğan, eşi Coşkun Erdoğan tarafından ateşli silahla öldürüldü.

Aksaray'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü!

Aksaray’da yaşanan olayda, annesinin mezarını ziyaret eden Gamze Yıldırım, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından mezarlıkta av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Saldırıda Gamze Yıldırım’ın ablası Beyaz Çakmak da ağır yaralandı.

Bursa'da iki kadın öldürüldü!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Meryem Altaş, polislerin gözü önünde silahla öldürülürken; aynı kentte Ayşe Eken, akrabası Ahmet A. tarafından boğazı kesilerek katledildi.

Kayseri ve Diyarbakır'da kadınlar erkekler tarafından katledildi!

Kayseri’de Gamze S., evli olduğu erkek tarafından ateşli silahla öldürülürken; Diyarbakır’da Aleyna Yağar’ın, Cafer Başeğmez tarafından öldürüldüğü ve olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Platform açıklamasında, “Bayramın huzur içinde geçmesini diledik ancak kadınlar öldürüldü. Öldürülen tüm kadınlara sözümüzdür; isimlerini unutturmayacağız ve faillerin cezalandırılması için mücadele edeceğiz” denildi.

Kadın örgütleri, art arda yaşanan cinayetlerin “cezasızlık politikaları” ve yetersiz koruma mekanizmalarıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerek, yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.