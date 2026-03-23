Baharın gelişi ve toplumsal dayanışmanın simgesi olan Nevruz Bayramı, Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikle kutlanacak.
Kültürel değerlerin yaşatılması ve ortak mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla organize edilen “Nevruz Bayramı Kutlama Programı”, Başkentte vatandaşları bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında katılımcıların Nevruz coşkusunu birlikte yaşaması hedefleniyor.
Program, 24 Mart Salı günü saat 12.00’de Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleştirilecek.
