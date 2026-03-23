Emlak sektöründe köklü bir değişiklik hayata geçirildi. Elektronik doğrulama sistemiyle (EDS) birlikte, taşınmaz ilanlarında yetkisiz ve yanıltıcı paylaşımların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Emlak Federasyonu Genel Başkanı Nejla Aykaç, yeni uygulamanın hem fiyat istikrarını sağlayacağını hem de sektörde güveni artıracağını belirterek, tüm ilanlar için mülk sahibinin E-Devlet üzerinden onayının artık zorunlu olacağını açıkladı.

“BİLGİ KİRLİLİĞİ VE FİYAT OYNAKLIĞI AZALACAK”

Aykaç, yeni sistemin temel işleyişini şu sözlerle anlattı: “Elektronik doğrulama dediğimiz yöntemle artık tüm taşınmazların kiralık veya satılık ayrımı olmaksızın ilanlarında, emlakçılar E-Devlet üzerinden mülk sahibinin onayını almak zorunda olacak.”

Mevcut sistemde aynı taşınmazın farklı kişiler tarafından farklı fiyatlarla ilana konulabildiğini hatırlatan Aykaç, bunun ciddi bir bilgi kirliliği yarattığını ifade ederek, “Aynı taşınmazın farklı kişilerce, hatta çoğu zaman alakasız kişilerce farklı fiyatlarla ilan verilmesi bilgi kirliliğine yol açıyordu. Fiyat politikalarında oynaklık çok fazlaydı ve güvenilirliği yoktu.” şeklinde konuştu.

Yeni düzenlemeyle birlikte ilanların daha şeffaf hale geleceğini belirten Aykaç, “Artık bir ilan verilecekse mülk sahibinin onayı olacak. Bu da hem gerçek değerin ortaya çıkmasını sağlayacak hem de piyasada güveni artıracak.” dedi.

“VERGİ SİSTEMİ DE DAHA ŞEFFAF İŞLEYECEK”

Aykaç, düzenlemenin mali boyutuna da dikkat çekerek, satış ve kira bedellerinin daha gerçekçi şekilde beyan edileceğini söyledi. “Bir yerde artık gayrimenkulün gerçek değeri gösterilmiş oluyor. Maliye politikaları açısından da güvenli bir piyasa oluşacak.” diye konuştu.

Vergilendirme sürecinin de bu sistemle doğrudan bağlantılı olacağını vurgulayan Aykaç, “Beş milyon görünüyorsa artık onun değeri beş milyondur ve vergisi de ona göre doğar. Hem mülk sahibinin hem emlakçının hem de alıcının vergisi bu bedel üzerinden belirlenecek.” ifadelerini kullandı.

