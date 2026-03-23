Ümraniye ilçesinde 19 Mart gecesi meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olay kapsamında gözaltı sayısı 10’a yükseldi.

Soruşturma çerçevesinde, aralarında İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu iki kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Yıldızhan’ın “suçluyu kayırma” suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Olay, Ümraniye Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istedi. Bu süreçte arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan destek talep ettiği, Kundakçı’nın da Canbay ve beraberindekilerle birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gittiği öne sürüldü.

Grubun araç içerisinde beklediği sırada olay yerine gelen şüphelilerin silahlı saldırı gerçekleştirdiği, açılan ateş sonucu ağır yaralanan Kundakçı’nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis ekiplerinin olay sonrası başlattığı çalışmalar kapsamında A.K., M.R., H.C.A., M.K., E.T., A.Ö., A.T. ve Z.K. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda cinayette kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, Kundakçı’nın iki kişiyle birlikte park halindeki araçta bulunduğu sırada olay yerine gelen iki ayrı araçtan inen şüphelilerden birinin ateş açtığı ve ardından kaçtığı tespit edildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.