Dünyaca ünlü yazar, Nobel Barış Ödülü adayı ve barış aktivisti Akif Manaf, küresel barışa yaptığı katkılar nedeniyle Harı Bülbül Azerbaycan Medeniyet Derneği tarafından “Barış Sanatı Ödülü”ne layık görüldü. Ödül, dernek başkanı Kemale Kemal tarafından takdim edildi. Kemal, Manaf’ın toplumlar arası anlayış ve bireyler arası hoşgörüyü geliştirmeye yönelik çalışmalarını takdirle izlediklerini belirtti.

Tüm Dünyadan Barış Ödülleri

Manaf, Fransa merkezli Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından 2025 International Peace Prize ödülüne, İsveç’ten ise Global Peace Prize ödülüne layık görülmüştü. Türkiye’den ise Egeyön Barış Ödülü, Doğayla Barış Ödülü, Küresel Barış Ödülü ve Yılın Barış İnsanı ödüllerini aldı.

“Barışı Öncelikle İç Dünyamızda İnşa Etmeliyiz”

Ödül töreninde konuşan Manaf, “Bugün ne yazık ki Üçüncü Dünya Savaşı’nın eşiğindeyiz. Küresel barışa ulaşabilmek için her bireyin barışı önce kendi iç dünyasında inşa etmesi gerekiyor. Çalıştığımız tüm somut projeler bu yaklaşımı temel alıyor” dedi.

Somut Barış Projeleriyle Küresel Etki

Akif Manaf’ın barış çalışmaları teoride kalmıyor, somut projelerle hayat buluyor. Bunların başında Barış Psikolojisi kitabı geliyor. Kitap, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Norveççe, Arapça, Türkçe, Hollandaca, Yunanca, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Kürtçe, İsveççe ve Rusça gibi 20’ye yakın dilde yayımlandı. Fince, Danca, Çince, Azerice ve Korece gibi dillerde de yakında yayımlanması planlanıyor. Kitap, içsel barıştan küresel barışa uzanan yolu gösteren bir rehber niteliğinde.

Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü

Manaf, Sağlıklı Yaşam Vakfı başkanı olarak hayata geçirdiği projeler arasında Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü ile öne çıkıyor. Kendi kendine yeten, doğayla uyumlu bu köyde yenilenebilir enerji, ekolojik tarım, arıcılık, sağlıklı gıda üretimi ve sürdürülebilir atık yönetimi uygulanıyor. Köyde ayrıca Barış Sanatı Programı ile bireylerde barış bilinci artırılıyor.

Dünya Çapında Barış Hareketi

Manaf, 2018’de Uluslararası Değişim Federasyonu çatısı altında ilan edilen ve her yıl 7 Temmuz’da kutlanan “World Change Day for Sustainable Peace” girişiminin de öncüsü. Bu özel gün, farklı ülkelerden bireyleri ortak barış vizyonu etrafında bir araya getiriyor ve küresel barış bilincinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Küresel Barış İçin Yolculuk

Yazar, dünya genelinde kitap fuarları, seminerler, söyleşiler ve medya röportajlarıyla barış mesajını yaymaya devam ediyor. Akif Manaf, Barış Psikolojisi kitabının yayımlandığı ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanını ziyaret etmeye ve barışseverlerle buluşmaya devam edecek.