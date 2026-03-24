Adana’nın Seyhan ilçesinde sokak röportajı sırasında tehdit içerikli görüntüler paylaşan sosyal medya içerik üreticisi İ.T., gözaltına alındı. İ.T.’nin ifadesinde, olayın daha fazla izlenme amaçlı kurgulandığını söylediği öğrenildi.

Olayın Detayları

Sosyal medyada paylaşılan videoda İ.T., Seyhan ilçesinde iki kişiyle yaptığı sokak röportajında “İstanbullular mı daha misafirperver yoksa Diyarbakırlılar mı?” sorusunu yöneltti. Ancak röportaja katılan kişi, “Adanalılar daha misafirperver. Ama sen bir daha böyle giyinme. Ayağımda kelepçem var, seni delik deşik etmeyeyim” diyerek tehdit etti ve ayak bileğindeki elektronik kelepçe benzeri cismi gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler üzerine çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, olayın kurgulandığını ve gerçeği yansıtmadığını belirten İ.T., “daha fazla izlenmek için böyle bir video çektik” dedi.

Mahkeme Kararı

İ.T., “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme, sanık hakkında adli kontrol uygulanmasına ve haftada iki gün adliye mescidini temizleme cezası verilmesine karar verdi.