Bahçeli, partisinin grup toplantısında ABD–İsrail ve İran savaşıyla ilgili geniş açıklamalarda bulundu. Artık Türk–İslam coğrafyalarında savaşların ve cinayetlerin son ermesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

“Artık masumların, çocukların, savunmasız ve sivil halkların katledilmesine tahammül edemiyoruz. Bu zulmün son bulmasını diliyoruz. Artık semalarda füzelerin izi değil, hilalin şan ve şerefi, birliği ve dirliğin namus seslenişi hakim olsun anlayış ve özlemindeyiz. Böylesi bir uyanış ve siliniş, hürriyete, paylaşmaya, hakkaniyete hasret insanlık için Türkiye’mizi de bir kutup başı yapacaktır.”

“İran kolay lokma olmadığı anlaşıldı”

Uluslararası hukukun paçavraya döndüğünü, Birleşmiş Milletler’in itibarının kalmadığını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“BM’ye ne saygı duyan kaldı ne de itibar eden. 24 Ekim 1945’te kurulan BM, tarihin en aciz ve perişan dönemine hapsolmuştur. ABD ile İsrail’in İran’a orantısız ve gerekçesiz saldırısı, komşu coğrafyaları toz duman içine sokmuştur. Siyonist haydutluğun İran’ın doğal gaz sahasını ve tesislerini vurması, İran’ın misillemelerde bulunmasıyla tansiyonu zirveye çıkarmıştır. 28 Şubat’tan bu yana İran’ın kolay lokma olmadığı anlaşılmıştır. Birleşen İran halkı saldırılara karşı etten duvar örmüştür.”

Bahçeli, Körfez ülkelerini de içine alacak bir savaşın yalnızca bir bölgeye sınırlı kalmayıp dalga dalga yayılacağını belirterek, “Başta İspanya Başbakanı’nın onurlu tavrından ilham almalılar. Asıl rejim değişikliği İsrail’de olmalıdır. ABD Başkanı’nın ilk gündemi bu olmalıdır. İsrail’in ABD yönetimine nüfuz etmesi, istikamet çizmesi büyük tehlikedir” dedi.