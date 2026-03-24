Yarı final turunda Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Diğer eşleşmede ise Ziraat Bankkart, Spor Toto ile finale çıkma mücadelesi verecek. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmelerin ilk maçları 12 Nisan’da oynanacak.

Ziraat Bankkart Liderliğini Sürdürdü

CEV Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir performans sergileyen Ziraat Bankkart, Efeler Ligi normal sezonunu 25 maçta 23 galibiyetle zirvede tamamladı. Son şampiyon Ziraat Bankkart, bu sezonki iki yenilgisini Ankara temsilcileri Halkbank ve Spor Toto’ya karşı aldı. Takım, lig tarihindeki 5. şampiyonluğu için play-off’ta mücadele edecek. Avrupa arenasında namağlup çeyrek finale çıkan kırmızı-beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun da favorileri arasında gösteriliyor.

Halkbank ve Spor Toto’nun Play-Off Mücadelesi

Halkbank, 25 maçta 20 galibiyet alarak ligi ikinci sırada tamamladı. Toplamda 10 kez şampiyonluk yaşayan köklü başkent ekibi, Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti.

Spor Toto ise sezonun son haftalarında yakaladığı çıkışla play-off potasına girerek dördüncü sırada yer aldı. 17 galibiyetle tamamladığı sezonda, lider Ziraat Bankkart karşısında finale çıkma mücadelesi verecek. Spor Toto, tarihindeki ilk şampiyonluğu kazanmak için sahaya çıkacak.

Başkent Son 5 Sezonun Hakimi

Efeler Ligi’nde son 5 sezonda başkent ekipleri domine etti. Ziraat Bankkart 4, Halkbank 1 kez şampiyonluk yaşadı. Tamamlanan son 11 sezonda ise 9 kez mutlu sona Ankara temsilcileri ulaşırken, Fenerbahçe ve Arkas Spor sadece birer kez şampiyon oldu.

Başkent Ankara, Efeler Ligi’nde hem ulusal hem de Avrupa arenasında voleybolun merkezi olmaya devam ediyor.