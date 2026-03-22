Türk sutopu, Avrupa’da çifte şampiyonlukla tarih yazdı. Galatasaray SK erkeklerde, Göztepe Kadın Sutopu Takımı ise kadınlarda European Aquatics Challenger Cup 2025-2026 şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Galatasaray Namağlup Zirvede

Erkekler kategorisinde mücadele eden Galatasaray, İstanbul’da düzenlenen 8’li Final etabında tüm rakiplerini mağlup ederek namağlup şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekip, finalde Litvanya temsilcisi EVK Zaibas’ı 13-11 yenerek kupayı Türkiye’ye getirdi.

Göztepe Kadınlarda Fark Yarattı

Kadınlar kategorisinde ise Göztepe, Malta’da oynanan Final Four etabında üstün performans sergiledi. Yarı finalde Portekiz temsilcisi C.F. Portuense’yi 25-3 gibi farklı bir skorla geçen İzmir temsilcisi, finalde Hırvatistan ekibi VK Jadran Split’i 16-7 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

“Türk Sutopu Yükselişte”

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, elde edilen tarihi başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizi gururlandıran Galatasaray SK ve Göztepe Kadın Sutopu Takımımızı yürekten tebrik ediyor; bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Türk sutopunun uluslararası alandaki yükselişinin artarak devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.