İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı. Bayram dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Bakan Çiftçi, görev başındaki polislerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Ziyaret kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü gezen Bakan Çiftçi’ye, Süleyman Acar tarafından ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Acar, Kızılcahamam’da huzur ve güvenliğin öncelikli konular arasında yer aldığını vurgulayarak, “Sayın Bakanımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Kızılcahamam’ın huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmalar üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Devletimizin gücünü ve şefkatini her daim yanımızda hissetmek bizler için en büyük güven kaynağıdır.” ifadelerini kullandı.

Ziyarete ayrıca Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Elmas, İlçe Jandarma Komutanı Ömür Tekeli ile bazı siyasi partilerin ilçe başkanları da katıldı.