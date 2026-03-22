Ankara’da Ramazan Bayramı’nı geçiren vatandaşlar, bayram tatilinin tadını Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan park ve rekreasyon alanlarında çıkardı. Kent genelindeki yeşil alanlar, her yaştan Başkentlinin uğrak noktası oldu.

Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’na Yoğun İlgi

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, bayram boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Miniklerin neşeli kahkahalarıyla dolan park, ailelerin de en çok tercih ettiği alanlardan biri haline geldi.

Toplam 940 bin metrekarelik geniş bir alana sahip park, sadece Ankaralıların değil şehir dışından gelen ziyaretçilerin de beğenisini kazandı.

Bayramın Adresi Rekreasyon Alanları Oldu

7’den 70’e vatandaşlar; bayram tatilini Atatürk Çocukları Parkı, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Batıkent Rekreasyon Alanı ve Gazi Park gibi Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanlarda değerlendirdi.

Çocuklar Eğlendi, Yetişkinler Dinlendi

Bayram boyunca parkları dolduran vatandaşlar, temiz hava eşliğinde yürüyüş yaparak dinlenme fırsatı buldu. Çocuklar ise kaydırak, salıncak ve oyun gruplarında doyasıya eğlenerek bayramın keyfini çıkardı.

Aileleri, arkadaşları ve akrabalarıyla birlikte parklara gelen ziyaretçiler; güvenli, huzurlu ve doğayla iç içe bir ortamda bayram tatilini dolu dolu geçirdi.