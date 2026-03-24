Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 'FC Midtjylland kulübünde forma giyen Aral Şimşir, son oynadığı karşılaşmada arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Dünya Kupası play-off maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. Müsabakanın ardından Danimarka'da yapılan tetkik ve muayene raporlarını inceleyen A Milli Takım sağlık heyeti, sakatlığın kamp sürecinde iyileşmeyeceğini belirledi. Teknik heyetin kararı ile futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA