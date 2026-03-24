United Center’da oynanan maçta Rockets, Bulls karşısında 132-124 yenildi. Yaklaşık 38 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 33 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle 4. “triple-double”ını gerçekleştirdi. Ayrıca 2 top çalma ve 2 blokla da takımına katkı sağladı.

Rockets’ta Kevin Durant 40, Amen Thompson ise 23 sayı kaydetti. Ev sahibi Bulls’ta Collin Sexton 25 ve Matas Buzelis 23 sayı üretirken, toplam 7 oyuncu çift haneli skor elde etti. Bulls, iki maç sonra kazanarak bu sezon 29. galibiyetini aldı. Rockets ise sezonun 28. mağlubiyetini yaşadı.

Thunder’dan 12. Galibiyet

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Xfinity Mobile Arena’da konuk olduğu Philadelphia 76ers’ı 123-103 mağlup etti. Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 22, Jalen Williams ve Jaylin Williams 18’er sayı kaydederken, Adem Bona ilk 5’te sahaya çıktı ve 26 dakika süre aldı. Bona, 3 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 2 blok ile takımına katkı sağladı.

76ers cephesinde VJ Edgecombe 35, Trendon Watford 15 sayı ile öne çıktı. Thunder, bu galibiyetle üst üste 12. zaferini elde ederken toplamda 57 galibiyete ulaştı. 76ers ise bu sezon 33. yenilgisini aldı.

NBA’de Milli Oyuncular Öne Çıkıyor

Alperen Şengün ve Adem Bona, NBA’deki performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Şengün’ün Rockets’taki etkili oyunları ve Bona’nın Thunder’daki katkıları, milli basketbolcuların ligdeki yükselen performansını gözler önüne seriyor.