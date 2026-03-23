Japonya’da bilim insanları, insan vücudunun yeniden diş üretmesini sağlayabilecek bir ilaç geliştirdi. Araştırmalar, bugüne kadar sadece iki kez çıktığı bilinen dişlerin, üçüncü kez de çıkabileceğini ortaya koydu.

Osaka’daki araştırma ekibi tarafından geliştirilen ilaç, diş oluşumunu baskılayan USAG-1 adlı geni hedef alarak çalışıyor. Bu genin etkisi ortadan kaldırıldığında, vücudun yeni diş üretme potansiyeli aktive ediliyor.

İNSAN DENEYLERİ BAŞLADI

Hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar elde eden ilaç için insan denemeleri de başlatıldı. İlk etapta diş eksikliği yaşayan bireylerde test edilen tedavinin, 2030 yılına kadar kullanıma sunulması hedefleniyor.

Uzmanlar, özellikle doğuştan diş eksikliği (anodonti) yaşayan hastalar için bu gelişmenin büyük umut olduğunu belirtiyor.

PROTEZ VE İMPLANT TARİH Mİ OLUYOR?

Mevcut durumda diş kaybı yaşayan hastalar için en yaygın çözümler protez ve implant tedavileri. Ancak geliştirilen bu ilaç, vücudun kendi doğal dişini üretmesini sağlayarak bu yöntemlere alternatif olabilir.

Bilim insanlarına göre, tedavi başarılı olursa gelecekte hastalar yapay diş yerine kendi dişlerini yeniden çıkarabilecek.

HERKES İÇİN GEÇERLİ OLACAK MI?

Uzmanlar, bu tedavinin ilk aşamada genetik diş eksikliği yaşayan hastalara uygulanacağını, ilerleyen süreçte ise diş kaybı yaşayan geniş kitlelere yayılabileceğini belirtiyor.

Ancak ilacın yaygın kullanımı için klinik süreçlerin tamamlanması ve güvenliğinin netleşmesi gerekiyor.

SONUÇ: DİŞ HEKİMLİĞİNDE YENİ ÇAĞ

Eğer çalışmalar planlandığı gibi ilerlerse, diş hekimliğinde ezber bozan bir döneme girilebilir.

Bu gelişme, “implant mı yaptırsam?” sorusunun yerini gelecekte “dişim tekrar çıkar mı?” sorusuna bırakabilir.