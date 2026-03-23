Danimarka'da Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, sakatlığı sebebiyle Türkiye A Milli Futbol Takımı kampında yer alamayacağını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı, 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarını sürdürürken, Aral Şimşir sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacağını duyurdu.

Aral Şimşir, yaptığı paylaşımda, 'Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım. Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek. En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.