Görev başında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş’in hayatı belgesel oluyor. Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan belgesel, Güneş’in meslek yolculuğunu, yaşadığı trajediyi ve geride bıraktığı mirası izleyiciyle buluşturacak.

Gazeteci İsmail Güneş, 25 Mart 2009’da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin Kahramanmaraş’ın Keş Dağları’nda düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından yaralı haldeyken yaptığı telefon görüşmesindeki “Alo… sesim gelmiyor mu? Burası çok soğuk…” sözleri Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı.

Hazırlanan belgeselde, Güneş’in gazetecilik anlayışı, görev bilinci ve olay günü yaşananlar; tanık anlatımları ve arşiv kayıtlarıyla ele alınıyor. Genç iletişimcilerin imzasını taşıyan yapım, mesleğin sorumluluğunu ve bedelini gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Öte yandan Cumhuriyet Üniversitesi’nde anlamlı bir adım daha atılıyor. Üniversite yönetimi, Rektör Ahmet Şengönül’ün desteğiyle İletişim Fakültesi konferans salonuna “İsmail Güneş” adının verilmesini kararlaştırdı. Bu adımın, hem öğrenciler hem de meslek camiası için güçlü bir vefa örneği olması bekleniyor.

Hem belgesel çalışması hem de üniversitede atılan bu adım, İsmail Güneş’in mesleki mirasının yeni nesillere aktarılmasını hedefliyor. Yapımın önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşması planlanıyor.