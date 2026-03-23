Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşan içerik platformu OnlyFans’ın sahibi Leonid Radvinsky’den kötü haber geldi. 43 yaşındaki iş insanının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kamuoyundan uzak bir profil çizen Radvinsky’nin ölümüne ilişkin detaylar sınırlı tutulurken, bir süredir sağlık sorunları yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Şirketten yapılan açıklamada ise ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesi istendi.

Ukrayna doğumlu ABD’li girişimci olan Radvinsky, 2018 yılında OnlyFans’ın bağlı olduğu şirketi satın alarak platformun başına geçmişti. Onun yönetiminde OnlyFans, özellikle pandemi döneminde büyük bir büyüme yakalayarak içerik üreticilerine doğrudan kazanç sağlayan küresel bir platform haline geldi.

Dijital ekonomi alanında önemli bir yere sahip olan Radvinsky’nin ölümü, hem teknoloji dünyasında hem de içerik üretim sektöründe yankı uyandırdı.

Radvinsky’nin ardından şirketin yönetiminde nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu oldu.