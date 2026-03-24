Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sergilediği istikrarlı performansla zirvede bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, sezon boyunca oynadığı 32 maçta elde ettiği 23 galibiyetle liderliğini koruyor.

Play-off ve Dörtlü Final yolunda en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Fenerbahçe Beko, normal sezonun son haftalarına avantajlı giriyor.

Öte yandan Anadolu Efes ise bu sezon beklentilerin uzağında kalarak 10 galibiyetle alt sıralarda yer alıyor.

EuroCup’ta Türk Fırtınası: Üç Takım Yarı Finalde

EuroCup’ta Türk basketbolu adeta gövde gösterisi yapıyor.

Bahçeşehir Koleji

Beşiktaş GAİN

Türk Telekom

Bu üç ekip de yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Beşiktaş ile Bahçeşehir Koleji’nin eşleşmesi sayesinde finalde en az bir Türk takımının yer alması kesinleşti.

Bu durum, Türk basketbolunun Avrupa’daki rekabet gücünü açıkça ortaya koyuyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final Peşinde

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselerek önemli bir başarı elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, güçlü İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmeyi geçmesi halinde Galatasaray, Dörtlü Final’e katılma hakkı kazanacak.

Kadınlarda Zirve Hedefi: Fenerbahçe ve Galatasaray

Kadın basketbolunda da Türk takımları Avrupa’nın en iyileri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe Opet

Galatasaray Çağdaş Faktoring

İki ekip de FIBA Kadınlar EuroLeague'nde Altılı Final’e kalarak şampiyonluk için mücadele edecek.

ÇBK Mersin Finalde

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda finale yükselerek Türk basketbolunun başarısını taçlandırdı.

Mersin temsilcisi finalde Athinaikos Qualco ile karşı karşıya gelecek ve kupayı Türkiye’ye getirmek için mücadele edecek.

Genel Değerlendirme

2025-2026 sezonu, Türk basketbolunun Avrupa’da altın dönemlerinden biri olmaya aday. Erkeklerde EuroLeague liderliği, EuroCup’ta üç yarı finalist, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve kadınlarda iki farklı organizasyonda zirve mücadelesi verilmesi; Türkiye’nin kulüp basketbolundaki gücünü net biçimde ortaya koyuyor.

Önümüzdeki haftalarda oynanacak kritik maçlar, Türk takımlarının Avrupa’daki bu tarihi sezonu kupalarla taçlandırıp taçlandıramayacağını belirleyecek.