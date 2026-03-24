İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında ikinci duruşma yarın görülecek. Duruşma, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Olay 11 Temmuz 2025’te Meydana Geldi

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay, 11 Temmuz 2025’te gerçekleşti. Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesinin ardından cesedinin bavul içinde yol kenarına bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Sanıklar Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “şantaj” suçlarından 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dosyada yer alan tutuklu 7 sanık hakkında ise “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan Oğuz Kal’ın da suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine, “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Davanın ikinci duruşmasında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.