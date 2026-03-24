24 Mart 2026 Salı günü saat 10.30’da Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan “Arıcılıkta Koloni Yönetimi Eğitimi” programında, Büyükşehir Belediyesi’nin arıcılık projeleri katılımcılara tanıtılacak.

Eğitime, arıcılık faaliyeti yürüten tüm hemşehriler davetli olup, Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) belgesi olan katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından arıcı kıyafeti takımı hediye edilecek.

Kalecik Belediyesi yetkilileri, hem arıcıların bilgi ve becerilerini geliştirmek hem de arıcılık sektörünü desteklemek amacıyla bu tür programların önemine dikkat çekti.

