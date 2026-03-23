Son günlerde sosyal medyada dolaşan “arabada telefon tutucu ve koku yasaklandı” iddiaları kısa sürede yayıldı, sürücüler de ne yapacağını şaşırdı. Konuyla ilgili resmi açıklama gecikmedi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Yapılan duyuruda, Trafik Kanunu’ndaki bazı değişikliklerin yanlış yorumlandığı ve sanki yeni bir yasak gelmiş gibi anlatıldığı belirtildi.

Şu an yasak yok

DMM açık açık söyledi: Şu anda araç içinde telefon tutucu ya da koku kullanımıyla ilgili alınmış bir yasak kararı yok. Yani herkes şu an kullandığı gibi kullanmaya devam edebilir.

Yeni kurallar hazırlanıyor

Ama iş tamamen kapanmış değil. Yetkililer, araç içi ekipmanlarla ilgili yeni kuralların belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söylüyor. Yani ileride bazı düzenlemeler gelebilir ama henüz netleşmiş bir şey yok.

Sahada bilgilendirme yapılıyor

Bu süreçte trafik ekipleri de sürücülere ceza yazmak yerine bilgilendirme yapıyor. Yani ortada ani bir uygulama ya da gizli bir yasak söz konusu değil.

“Her duyduğunuza inanmayın” uyarısı

DMM, vatandaşlara da net bir mesaj verdi: Sosyal medyada gördüğünüz her bilgiye hemen inanmayın. Resmi açıklamalar gelmeden paylaşılan iddialar kafa karıştırabiliyor.

Kısacası, şu an için araçta telefon tutucu da serbest, koku da. Ama ilerleyen süreçte yeni kurallar gelirse, detaylar resmi olarak duyurulacak.