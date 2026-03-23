Türk müzik ve magazin dünyasının tanınan isimlerinden yapımcı ve yorumcu Erol Köse, İstanbul’da hayatını kaybetti. Edinilen ilk bilgilere göre Köse, Maslak’taki rezidansta bulunan evinin 16. katından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Köse’nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

61 yaşındaki Köse’nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Müzik kariyeri boyunca birçok sanatçıyla çalışan ve yapımcılık alanında önemli projelere imza atan Köse’nin ani ölümü, sanat camiasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar ve soruşturmanın detayları kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.