Safiye Soyman, MUĞLA’nın Bodrum ilçesindeki evinin önüne kadar gelen yaban domuzuyla yaşadığı ilginç anlarla gündeme geldi. Kapısının önünde domuzu fark eden Soyman, hayvana kayıtsız kalmadı.

ELLERİYLE BESLEDİ

Soyman, yaban domuzuna kendi elleriyle ceviz vererek besledi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ünlü sanatçı, görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

“NASIL BESLEMEYEYİM?”

Paylaşılan görüntülerde yaban domuzunun sakin tavırları dikkat çekerken, Soyman’ın “Kapıma kadar gelmiş, ben onu nasıl beslemeyeyim?” sözleri duyuldu.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından ilgiyle izlendi ve yorum aldı.