Şanlıurfa’da bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, öğle saatlerinde Türkmeydanı Mahallesi 1182 Sokak’ta yaşandı.

İddiaya göre, bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayan trafoda aşırı yüklenme sonucu patlama meydana geldi.

ALEVLER ARAÇLARA SIÇRADI

Patlamayla birlikte trafodan çevreye yayılan yanıcı yağlar, sokakta park halinde bulunan araçların üzerine sıçradı. Yağların alev almasıyla birlikte 4 araçta yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri akımı keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, 4 araçta maddi hasar oluştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan patlama ve yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.