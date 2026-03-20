Uluslararası alanda barış çalışmalarıyla tanınan yazar ve aktivist Akif Manaf, küresel barışa katkıları dolayısıyla “Cine1 Barış Ödülü”ne layık görüldü. Ödül, Cine1 Genel Yayın Yönetmeni Barbaros Özdemir tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Özdemir, günümüz dünyasında barışın her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, Manaf’ın bu alandaki çalışmalarının değerli ve ilham verici olduğunu ifade etti.

Uluslararası Ödüllerle Taçlanan Bir Kariyer

Akif Manaf, daha önce Fransa merkezli Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından verilen 2025 International Peace Prize ile İsveç merkezli Global Peace Prize’a layık görülmüştü. Türkiye’de ise Egeyön Barış Ödülü, Doğayla Barış Ödülü, Küresel Barış Ödülü ve Yılın Barış İnsanı gibi birçok ödülün sahibi oldu.

“Kalıcı Barış İçin Herkes Sorumluluk Almalı”

Ödül töreninde konuşan Manaf, kalıcı küresel barışın mümkün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dünyamızda kalıcı küresel barışı inşa etmek mümkün. Bunun için herkes el ele vermeli. Bireyselden globale uzanan bir barış anlayışıyla hareket etmeliyiz. Güne barışla başlayıp, günü barışla bitirirsek kalıcı barış mümkündür.”

Barış İçin Dünya Turu

Manaf’ın çalışmalarını farklı kılan unsurların başında, barışı anlatmak için ülkeden ülkeye seyahat etmesi geliyor. Yazar, kitap fuarları, seminerler ve söyleşiler aracılığıyla dünyanın dört bir yanında insanlarla buluşarak barış bilincini yaymayı sürdürüyor.

“Barış Psikolojisi” Dünya Dillerine Yayılıyor

Manaf’ın barış çalışmalarının merkezinde yer alan “Barış Psikolojisi” adlı kitabı, bugüne kadar yaklaşık 20 dilde yayımlandı. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca gibi birçok dilde okurlarla buluşan eserin, yakın dönemde yeni dillere de çevrilmesi hedefleniyor.

Somut Projelerle Desteklenen Barış Vizyonu

Manaf’ın çalışmaları yalnızca söylemle sınırlı kalmıyor. Sağlıklı Yaşam Vakfı öncülüğünde geliştirilen “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projesi, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir yaşam modelini hayata geçiriyor. Proje kapsamında yenilenebilir enerji, ekolojik tarım ve çevre dostu uygulamalar öne çıkıyor.

Küresel Girişimler ve Programlar

Manaf’ın kurucusu olduğu Dünya Değişim Akademisi bünyesinde yürütülen “Barış Sanatı Programı” ve 200’ü aşkın değişim programı ile bireylerde barış farkındalığının artırılması hedefleniyor. Ayrıca 7 Temmuz’da kutlanan “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü” girişimi de uluslararası düzeyde dikkat çekiyor.

Küresel barış için yürüttüğü çalışmalarla öne çıkan Akif Manaf’ın, önümüzdeki dönemde de farklı ülkelerde barış temalı etkinliklere katılmaya ve projelerini genişletmeye devam edeceği öğrenildi.