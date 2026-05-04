Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Dostluğun Sesi Korosu, Türkiye’nin en kapsamlı çoksesli koro etkinliklerinden biri olan SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali kapsamında sahne almaya hazırlanıyor. Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, Maltepe Belediyesi katkılarıyla düzenlenen festival, 7-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Zuhal Kaynar yönetimindeki Dostluğun Sesi Korosu, piyanist Elvan Alpağut Uluçınar eşliğinde 7 Mayıs Perşembe günü festival programında yer alacak.

Çoksesli koro müziğini yaygınlaştırmayı, koro şefliği eğitimine katkı sağlamayı ve yerli bestecilerin eserlerini uluslararası repertuvara kazandırmayı amaçlayan festival, aynı zamanda dünya müziği ile Türkiye arasında kültürel bir köprü kurmayı hedefliyor.

2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren koro, farklı meslek gruplarından kadınlardan oluşuyor. Repertuvarında Türk ezgilerinden dünya halk müziklerine, nostaljik film müziklerinden protest ve kadın temalı şarkılara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikte sahne alan koro, özellikle Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali açılış konseri gibi önemli organizasyonlarda da yer alarak kültür-sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor.