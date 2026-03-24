Çankaya Belediyesi’nin 25’incisini düzenlediği Tek Kişilik Oyunlar Festivali, tiyatroseverleri bir kez daha sahneyle buluşturdu. Bu yıl festival, 2021 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Erol Demiröz anısına gerçekleştirildi.

Erol Demiröz Onur Ödülüne Layık Görüldü

Festival kapsamında, Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek vermiş olan Erol Demiröz’e onur ödülü verildi. Ödülü Demiröz’ün kardeşi Veda Demiröz teslim aldı. Ayrıca festivalde tiyatroya katkı sunan ve aramızdan ayrılan usta isimler Şenol Tiryaki, Mehmet Nurkut İlhan, Erdal Arsoy, Murat Celal Kızıldağ, Kenan Halis Kızıldağ, Mustafa Takmaz ve Fikret Tutçu’ya emek ödülleri takdim edildi.

Dört Farklı Noktada Gösterimler

Festival, 29 Mart’a kadar devam edecek ve tiyatroseverler için tamamen ücretsiz olacak. Oyunlar, Atatürk Sanat Merkezi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi’nde sahnelenecek.

Açılış Günü Üç Farklı Oyun Sahnelendi

Festivalin açılış gününde üç farklı oyun izleyiciyle buluştu:

Yılmaz Güney Sahnesi: Sokrates’in Savunması

Yaşar Kemal Kültür Merkezi: Herkes Kocama Benziyor

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi: Rosa Luxemburg

Festival, tiyatroya emek veren sanatçıları onurlandırırken, Başkent’te tiyatro sanatını geniş kitlelere taşımayı amaçlıyor.