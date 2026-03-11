Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programında ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi. Programa Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası üyeleri katıldı.

Ramazan ayı boyunca farklı meslek gruplarıyla iftar sofralarında buluşmayı sürdürdüklerini belirten Güner, taksi, minibüs, servis ve özel halk otobüsü esnafıyla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Güner, Çankaya’da yılın her döneminde dayanışma kültürünü büyütmeye çalıştıklarını söyledi.

“Çankaya’da Yaşam Kalitesini Artırmayı Hedefliyoruz”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Güner, kreşlerden gençlik merkezlerine, kütüphanelerden kız öğrenci yurduna kadar pek çok yatırımın ilçede yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik olduğunu ifade etti. Atatürk Kültür Merkezi gibi projelerin yanı sıra kent lokantaları, öğrencilere ücretsiz yemek desteği ve çeşitli sosyal yardımlarla vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.

Emeklilere yönelik hizmetler ve öğrenciler için sağlanan destek programlarının da sürdüğünü dile getiren Güner, ilçede altyapı ve ulaşım alanında konforu artırmaya yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

“Esnafımızın Her Zaman Yanındayız”

Ulaşım esnafıyla yıl boyunca iletişim halinde olduklarını vurgulayan Güner, göreve geldiği günden bu yana taksi, minibüs ve özel halk otobüsü duraklarını sık sık ziyaret ettiklerini ifade etti. Esnafla yalnızca özel günlerde değil, yılın farklı zamanlarında da bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirten Güner, yapılan ziyaretlerde esnafın talep ve sorunlarını dinlediklerini dile getirdi.

Belediye olarak ekonomik zorluklara rağmen hizmetleri sürdürmeye devam ettiklerini söyleyen Güner, imkanlar dahilinde hem esnafın hem de vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Programın sonunda Ramazan ayının Türkiye’ye ve tüm dünyaya barış, huzur ve dayanışma getirmesi temennisinde bulundu.