ubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar için başlatılan “Bir Oyuncak Bin Tebessüm” kampanyasına katkı sağladı. Demirbaş, Atatürk Parkı’nda kurulan kampanya standını ziyaret ederek Dernek Başkanı Bünyamin Çevik’ten yürütülen çalışma hakkında bilgi aldı.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Demirbaş, kampanyanın deprem bölgesindeki çocuklara bayram sevinci yaşatmayı hedeflediğini belirtti. Çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmanın herkes için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Oyuncaklar Hatay’daki Çocuklara Ulaştırılacak

Kampanyaya çok sayıda oyuncak bağışında bulunan Demirbaş, toplanan oyuncakların bayramın üçüncü gününde Hatay’da yaşayan depremzede çocuklara ulaştırılacağını söyledi.