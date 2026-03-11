Akhisar’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Ragıpbey Mahallesi’nde eski tren garı karşısında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Onur Efe, kardeşi Suat Efe ve Ömer Durmuş ile E.V. (19) ve R.V. (21) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Onur ve Suat Efe kardeşler ile Ömer Durmuş çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suat Efe (24) ile Ömer Durmuş (32), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Onur Efe’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli Kardeşler Teslim Oldu

Olayın ardından şüpheliler E.V. ve R.V.’nin polis merkezine giderek teslim olduğu bildirildi. Kavganın taraflar arasında daha önce yaşanan bir trafik kazası nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.