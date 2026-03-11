

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin başında İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. Yıl dönümü dolayla Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiiri uzun uzun anlattı. Erdoğan şiirin en çok beğendiği bölümünü okudu ve “Allan bu millete bir daha böyle şiir yazdırmasın “ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili "Bu savaş büyümeden bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Şayet diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak pekala mümkündür" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kim olursa olsun hiçbir ülkenin egemenliğinde gözümüz yok ama topraklarımıza göz diken ve macera arayan olursa ona da 'hodri meydan' demekten çekinmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bölgemizde uzun bir süredir krizlerin çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. Kuzeyimizden güneyimize mevcut çatışmalar sona ermeden maalesef bunlara her gün bir yenisi ekleniyor. En son İsrail'in tahrikleriyle komşumuz İran'a başlatılan savaş ağır bir tahribat oluşturdu" dedi. Erdoğan, "Bu savaş büyümeden bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Şayet diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak pekala mümkündür" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ AĞIR TAHRİBAT OLUŞTURDU"

Bölgemizde uzun bir süredir krizlerin çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. Kuzeyimizden güneyimize mevcut çatışmalar sona ermeden maalesef bunlara her gün bir yenisi ekleniyor. En son İsrail'in tahrikleriyle komşumuz İran'a başlatılan savaş ağır bir tahribat oluşturdu. Sorunların masada çözülme imkan ve ihtimali varken yanlış hesaplar, yanlış değerlendirmeler ve elbette gözünü kan bürümüş bir şebekenin kışkırtmaları neticesinde bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandı. İlk gün 175 kız öğrenci katledildi. İran'ı hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine ulaştı.

İran'a yönelik saldırılar küresel ekonomi üzerinde de ciddi baskı kuruyor. Bütün dünya bu savaşın faturasını ödemeye hazırlanıyor. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum; Türkiye olarak kriz anlarında dost ülkelere sırtını dönen bir ülke değiliz. Biz bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen bir ülke hiç değiliz. Biz krizlerin çözümü için risk ve sorumluluk alan bir devlet ve hükümetiz.

"BU SAVAŞ BÜYÜMEDEN DURDURULMALI"

Hem İran, hem ABD hem de ilgili bölge ülkeleriyle temasla kurduk. Yirminin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır. Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkündür. Yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Çok dikkatli konuşuyor, kelimelerimizi özenle seçiyoruz, temkinli hareket ediyoruz. Kanlı senaryolara karşı gerekli önlemleri alıyoruz.

“DİN VE MEZHEP AYIRIMI YOKTUR”

Biz bölgemizin tamamına olduğu gibi kardeş İran halkına da 'bu Şii'dir, bu Sünni'dir, bu Türk'tür, bu Kürt'tür' diye hiçbir zaman bakmadık ve bakmıyoruz. Millet olarak bizim için Arap, Kürt, Sünni, Şii değil sadece insan vardır. Haksızlığa uğrayan, sıkıntı çeken kim varsa biz onun yanındayız. Daha önce komşumuz Irak'ta, Somali'de, Suriye'de, Rusya-Ukrayna savaşında bunu yapıyoruz. Irk, mezhep, din, dil, köken ayrımını reddediyoruz. Bugün üzerine basarak tekrarlıyorum; Bizim 'Sünnilik, Şiilik' gibi bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var, o da İslam. Hz. Ali bizim, Hz. Ömer de bizim, Hz. Ayşe validemiz bizim, Hz. Zeynep annemiz de bizimdir.

Mezhepçiliğin körüklendiğine şahit oluyoruz. Bugün tekrar gündeme getirilmesi asla tesadüf değildir. Bugün bize faydası olmayan tartışmalardan uzak durulmalıdır.