CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşacağı CHP Grup Toplantısı, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 kişinin yargılandığı İBB Davası'nın görüldüğü Silivri'de yapılacak.

CHP, bu haftaki grup toplantısını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişinin tutuklu olduğu 402 sanıklı İBB Davası'nın görüldüğü Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nın bulunduğu Silivri'de yapma kararı aldı.

MECLİS’TE ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME

Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel ABD-İsrai ve İran savaşıyla ilgili gelişmeler üzerine Meclis’te geniş bilgilendirme yapacak. CHP bu kararıyla birlikte yarın TBMM’de yapılacak olan “Bilgilendirme” toplantısına da katılmayacak.